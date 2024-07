“Le accuse dell’Italia sono infondate”: la federazione judo a gamba tesa

Non si è fatto attendere il duro comunicato della Federazione Internazionale di Judo che ha risposto alla Federazione Italiana dopo le proteste riguardo gli arbitraggi a dir poco rivedibili che hanno penalizzato Giuffrida e Lombardo, defraudandoli di una certa medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il comunicato inizia così: “Piena trasparenza e arbitraggio giusto e imparziale, completamente in linea con le regole di arbitraggio IJF così come un sorteggio di arbitri del tutto casuale per ogni gara sono tutte priorità assolute per la IJF e sono presenti in ogni competizione, e naturalmente è così anche ai Giochi Olimpici. Gli arbitri IJF ai Giochi di Parigi 2024 sono i migliori al mondo e hanno anche svolto il loro lavoro delicato lavoro nel World Judo Tour negli ultimi quattro anni. Sono riconosciuti per il loro professionalità, esperienza, imparzialità e onestà”. La dura nota della Federazione Internazionale di Judo poi prosegue: “Il sistema che assegna in modo casuale l’assegnazione degli arbitri selezionati per una competizione internazionale è certificato come completamente casuale e senza spazio per la manipolazione. La stessa professionalità, esperienza, imparzialità e onestà vale per il supervisori degli arbitri e membri della Commissione Arbitri IJF che assistono gli arbitri nel loro lavoro processo decisionale, supportato da un sistema di revisione video all’avanguardia. L’obiettivo è che vengano prese le decisioni giuste durante la competizione in modo che il vincitore corretto lasci il tappeto senza alcun dubbio”.