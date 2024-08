Taddeucci, bronzo Italia nella discussa Senna: 28ma medaglia nella 10 km di nuoto di fondo

Le parole di Taddeucci e Gabrielleschi

Grande emozione per Ginevra Taddeucci, alla vigilia non tra le favorite per una medaglia: "È incredibile, fino a un mese fa ero fuori dai Giochi. Non pensavo di prendere una medaglia, è stato bellissimo, quando ho toccato non ci credevo ancora". In lacrime, a Rai Sport, l'azzurra si guarda indietro: "Dopo Doha è stata dura, devo ringraziare il mio fidanzato che mi è stato vicino, dedico a lui e ai miei genitori la medaglia. Io non mi sono mai adagiata. Ho dovuto andare contro tante cose, ho fatto di tutto per guadagnarmi il pass". Scoppia a piangere anche l'altra nuotatrice italiana, Giulia Gabrielleschi, sesta all'arrivo: "Dedico questo sesto posto, che può non sembrare tanto ma per me e la mia famiglia è tantissimo, alla mia nonna che è mancata lunedì, quando ero già qui. Questa gara era anche per lei. Fino a un mese fa non pensavo nemmeno di essere qui. È un risultato di cui sono fiera. La gara è stata dura e lo sapevamo. Sono contenta per Ginevra. Sapevamo che con questa corrente dovevamo gareggiare davanti". Dopo le cinque medaglie in vasca (oro di Ceccon e Martinenghi nei 100 metri dorso e rana, argento e bronzo di Paltrinieri nei 1500 e 800 metri stile libero e ancora bronzo nella 4x100 stile libero uomini), per l'Italia del nuoto arriva dunque la sesta medaglia in queste Olimpiadi di Parigi 2024.