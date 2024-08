Paltrinieri 9° nella 10 km, Acerenza 4°. Greg: “Non so se è stata la mia ultima gara”

Paltrinieri: "Los Angeles? Scommetterei più su Rossella...."

Poi il campione azzurro ha scherzato ma non troppo sul suo futuro ancora incerto in vasca: "Los Angeles? Scommetterei molto più su Rossella (Fiamingo, ndr) che su di me. Certo se mi dicono prima che farò il portabandiera allora continuo. Solo il fondo per il futuro? È una delle ipotesi in campo, non posso fare tutto. Mi spiace pensare che potrebbero essere state le mie ultime gare in piscina. Sono state delle cavolo di grandi gare. Arrivare nono qui mi dispiace, potevo fare molto meglio” ammettendo che comunque finire a Los Angeles 2028 “sarebbe bello, ma ne riparliamo tra qualche mese. Tre, quattro mesi me li voglio prendere. Certo, se torno lo faccio in chiave Los Angeles. Ma il nuoto azzurro è in mani sicure, con o senza di me. Ci sono tanti ragazzi talentuosi e veramente forti mentalmente. Sono molto contento. Mimmo (Acerenza, ndr) oggi si meritava di più. È il più forte di fondo in questo momento. Era quello che temevo di più prima della gara. Che voto mi do a questi Giochi? Mi do un voto alto: mi voglio dare 9. Ho fatto una grande olimpiade, inaspettata per la voglia di mettermi in gioco e per le posizioni raggiunte" ha concluso.