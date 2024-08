Senna, caso infinito alle Olimpiadi. L’ultima denuncia: “Vomito e diarrea”

Da Beck a Vilaca e Santos, quanti casi dopo le gare nella Senna

A due giorni dalla gara femminile di nuoto 10 km nella Senna di giovedì scorso, la campionessa d'Europa e nona a Parigi 2024, fa sapere con con una storia su Instagram che le sue condizioni non sono certo quelle ideali, e polemizza con chi ha deciso di far disputare la gara. Il post della Beck, corredato da una sua foto, arriva dopo la nota del comitato olimpico del Portogallo, secondo cui i due triatleti Vasco Vilaça e Melanie Santos, che hanno anche loro nuotato nella Senna, sono da mercoledì scorso alle prese con un'infezione gastrointestinale. Il quadro clinico di Vilaça è attualmente stabile, mentre i sintomi di Santos sono più lievi e per questo le è stato consentito di fare ritorno a Lisbona. Da non dimenticare l'episodio di escherichia coli che ha colpito la nuotatrice belga, che aveva portato avanti la stessa denuncia della collega.