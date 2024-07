Sara Curtis, chi è la rivelazione 17enne del nuoto italiano: "Alle Olimpiadi per..."

Chiamatela essenzialmente Sara Curtis . Nel Bel Paese la tendenza a fare confronti generazionali è pratica diffusa e, quando si parla del nuoto in corsie e dello stile libero, il riferimento a chi da Spinea ha fatto la storia viene spontaneo. Una storia diversa, però, quella della 17enne nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo. Papà italiano e mamma nigeriana, Sara racchiude questa multi-etnicità con la leggerezza della sua età e il desiderio di vivere al meglio il proprio sogno. Sì, perché le Olimpiadi di Parigi hanno questo significato. L'amore per il nuoto è scoccato a sei anni ed è stato coltivato a 20 minuti da casa, a Fossano. Il primo allenatore Giorgio Tavella ha passato il testimone a Thomas Maggiora, con cui il rapporto di fiducia è estremamente solido. Un percorso iniziato a dorso, ma poi la scelta di cambiare perché con lo stile a pancia in su la noia era diventata una compagna di viaggio ricorrente. E così, nello stile libero e con una tecnica a braccio teso, ha iniziato a farsi largo a livello nazionale.

Il nuovo record italiano dei 50 sl

Le prime medaglie negli Europei giovanili di Otopeni (Romania) nel 2022, distinguendosi nei 50 stile libero e con le staffette. Stessa storia, stesso mare a Belgrado l'anno scorso, con i 100 sl a livello individuale a regalare ulteriori soddisfazioni, fino ad arrivare all'annata corrente. Dopo aver fatto il suo esordio in Nazionale maggiore agli Europei 2023 in vasca corta sempre a Otopeni, Curtis l'8 marzo scorso ha siglato il nuovo record italiano dei 50 sl di 24”56 e con questo crono ha ottenuto la qualificazione ai Giochi. Un sorriso smagliante uscendo dalla vasca di Riccione, nell'incredulità di una prestazione frutto però della passione e della costanza. Un allenamento quotidiano dalle 14 alle 16, abbinato a due sedute a settimana in palestra e con la necessità di far coesistere gli impegni agonistici e quelli presso l'Istituto Tecnico a Indirizzo Turistico. Non sempre facile affrontare le difficoltà logistiche, ma Curtis ha saputo trovare la perfetta simbiosi con l’elemento che dà la vita e il segreto sta proprio in quel sorriso: «È un modo che mi aiuta ad affrontare i problemi e a risolverli. Sul finire del 2023 non è stato un periodo semplice, ma grazie ai miei cari, al mio allenatore e a questo approccio ne sono uscita».

Curtis: "Fortunata di essere ai Giochi a 17 anni"

La capacità, anche, di farsi scivolare le criticità, come se si continuasse a nuotare in piscina senza dubbi e in piena spinta. E anche per questo che ha deciso di prendere parte agli Europei juniores di Vilnius, in Lituania, dal 2 al 7 luglio. «Confrontarmi con atlete della mia stessa età è stato importante per capire il mio livello e sfruttare l’occasione, nella consapevolezza che le Olimpiadi siano la priorità». Una sorta di antipasto a cinque cerchi e Sara è stata la primattrice della competizione con i suoi 5 ori continentali tra prove individuali e staffette e un miglioramento notevole nei 100 sl vinti in 54”22 (record italiano categoria Cadette). E ora a Parigi 2024 e la voglia di divertirsi: «Vivrò quest’esperienza in maniera tale da godermi tutto quello che farò. Faccio parte di un gruppo molto forte e con atleti di grande esperienza e qualità da cui ho tanto da imparare. Il mio obiettivo sarà quello di migliorare i miei tempi e vedremo fin dove potrò arrivare. Di sicuro, mi ritengo fortunata di essere ai Giochi a 17 anni» le sue impressioni prima dell’avventura nella città degli Innamorati. Con questo spirito Curtis si avvicina alla rassegna olimpica per mettere nel mirino uno o più atti conclusivi nei 50 sl e nelle staffette e immagazzinare sensazioni in una carriera che per lei, ad altissimo livello, è solo agli inizi. Bonne chance!