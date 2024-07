Peaty in lacrime dopo l’oro di Martinenghi: la storia commuove Parigi

"Non sto piangendo perché sono arrivato secondo. Sto piangendo per quanto ci è voluto per arrivare qui. Nel mio cuore ho vinto. Queste sono lacrime di gioia". Adam Peaty, battuto da Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana ai Giochi di Parigi, così ha commentato alla Bbc il suo ritorno in piscina in una Olimpiade. Il britannico, 29 anni, puntava a diventare il secondo nuotatore, dopo il grande Michael Phelps, a vincere la stessa gara in tre edizioni consecutive, ma si è trovato davanti l'azzurro.