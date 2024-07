Ceccon nella storia: medaglia d'oro nei 100 metri dorso a Parigi!

PARIGI (Francia) - Alla Defénse Arena di Parigi Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 mentri dorso con il tempo di 52" netti. L'azzurro ha battuto in rimonta il cinese Xu (52"32) e l'americano Ryan Murphy (52"39). Dai 75 metri in poi Ceccon ha cambiato marcia battendo nettamente il cinese (in testa dopo i primi 50 metri) staccandolo nel finale. Per Ceccon, primatista del mondo, si tratta della quarta medaglia olimpica in carriera nonché la prima d'oro (un argento e 2 bronzi).