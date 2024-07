Pilato, la medaglia sfuma per un centesimo: beffa in finale dei 100 rana

PARIGI (Francia) - Nei 100 metri rana femminili Benedetta Pilato viene beffata al fotofinish chiudendo al 4° posto per un centesimo chiudendo con 1:05.60. A beffare l'azzurra è stata l'irlandese Mona McSharry (1:05.59), medaglia d'oro per la sudafricana Tatjana Smith (1:05.28) che ha battuto all'ultimo la cinese Qianting Tang (1:05.54). Pilato, che ha impostato in maniera diversa la sua gara, è stata constantemente in zona podio (anche 2° posto) dopo ottimi 90 metri, peccato per il rush finale.

Pilato: "Un centesimo è proprio..."

Al termine della gara la nuotatrice azzurra non è riuscita a trattenere le emozioni e ha dichiarato: "Ci ho provato fino alla fine ma sono lacrime di gioia, sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita". Così a Raisport benedetta Pilato, quarta per un centesimo nei 100 rana ai Giochi di Parigi 2024. "Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara, ci ho provato dal primo metro, peccato. Questo è solo un punto di partenza, il cambiamento mi è servito ma tanto è anche del lavoro prima e nessuno me lo può segnare. Tutti mi vedevano sul podio? Tutti tranne me. Va bene così, un centesimo è proprio stronzo...".