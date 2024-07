Di Francisca, scuse a Pilato dopo la stroncatura: "Ma ci fa o ci è?". Le reazioni

Il sorriso di Benedetta Pilato , che ha sorpreso molti dopo essere arrivata quarta per un solo centesimo nella finale dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024 , ha acceso un fervorante dibattito. Nonostante l'apparente delusione dimostrata per il risultato ottenuto, la nuotatrice ha mostrato una reazione vera e sincera, sorridendo tra le lacrime e cercando di spiegare le sue emozioni contrastanti. Un atteggiamento che non è stato ben compreso da molti. Tra i vari commentatatori ad aver manifestato perplessità in tal senso, anche Elisa Di Francisca , ex campionessa olimpica di fioretto, che ha espresso palesemente e senza mezzi termini la sua incredulità in diretta a Notti Olimpiche su Rai2 . Mentre Pilato sorrideva e cercava di spiegare il suo stato d'animo, Di Francisca ha reagito con scetticismo, dicendo: " Ma veramente? ". Nelle scorse ore, però, sono arrivate le scuse e i dovuti chiarimenti da parte dell'ex campionessa.

Parigi 2024, Di Francisca tagliente su Pilato

Ma non è tutto, poiché la sua incredulità si è ripresentata quando ha ridicolizzato l'atteggiamento positivo di Benedetta Pilato, insinuando che la giovane nuotatrice stesse nascondendo la sua vera delusione. "Non ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. Non so se ci fa o ci è", ha detto l'ex sportiva. Ed ancora: "Non è possibile che dica 'sono contenta'. È assurdo, è surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio? E che ci è andata a fare. Io rabbrividisco, dico solo questo. Fatene un'altra di intervista per capire cosa volesse dire, i sottotitoli. Mandasse una lettera. Io sinceramente non l'ho capita". La reazione di Di Francisca è stata pesantemente criticata, poiché ha sottovalutato la capacità di Pilato di trovare il lato positivo in una situazione difficile. Il comportamento di Benedetta, invece, è stato un esempio di come la resilienza e la gioia di vivere un'esperienza olimpica possano prevalere su un risultato non ideale.

Di Francisca attaccata sui social

Le parole di Di Francisca ovviamente non sono passate inosservate sui social, dove in tanti si sono scagliati contro l'ex azzurra della scherma: "Elisa di Francisca, sei stata imbarazzante! Sei stata pessima e perfida! Benny ha 19 anni. È alla sua seconda olimpiade e la prima aveva fatto solo delle batterie in cui era stata squalificata", "Mi aspetto anzi pretendo come minimo delle scuse alla Pilato e che andasse a scuola di empatia, da ex atleta veramente imbarazzante", ed ancora: "Prima l’intervista imbarazzante appena uscita dalla vasca, stasera invece a Notti Olimpiche abbiamo la Di Francisca che, interrogata in qualità di sportiva sullo stato psicologico post-gara, esordisce con un becero 'ma ci è o ci fa'. Complimentoni". Tra i tanti utenti che hanno puntato il dito contro l'ex atleta c'è stato anche chi ha sottolineato: "Stupito dalle esternazioni di Di Francisca: cattiveria gratuita contro una diciannovenne appena uscita dalla vasca zuppa di acqua e cloro fuori e con ancora ettolitri di adrenalina nel sangue".