Quadarella, esordio ok alle Olimpiadi: è in finale dei 1500 stile libero

Mattinata positiva per l'Italia alla Defense Arena di Nanterre dove è iniziato il quarto giorno del nuoto in vasca ai Giochi di Parigi 2024 . Il volto copertina tra le fila azzurre è quello della campionessa mondiale in carica Simona Quadarella che si presenta in forma smagliante e vince con autorità la sua batteria di qualificazione alla finale dei 1500 stile libero: bracciata decisa e costante per la 24enne romana che chiude in (15'51"46) precedendo la francese Anastasia Kirpichnikova e la tedesca Isabel Gose. Domani sera l'assalto al podio nella gara valida per le medaglie con Quadarella che proverà ad opporsi allo strapotere dell'imprendibile americana Katie Ledecky, autentica dominatrice della sua batteria vinta con il miglior tempo assoluto 15'47"43. Finisce 11esima e quindi fuori dalla rosa delle finaliste l'altra italiana Ginevra Taddeucci (16'12"45) che tornerà in azione l'8 agosto nella Senna per la 10 km in acque libere.

Altri quattro azzurri sono stati impegnati in corsia nelle prove individuali: Alessandro Miressi nuota in 48"24, termina quarto in una batteria particolarmente rapida e si qualifica con il settimo tempo generale alla semifinale dei 100 metri che aprirà il programma serale. Davanti a tutti l'americano Jack Alexy (47"57), capace di precedere il francese Maxime Grousset (47"70) ma soprattutto l'attesissimo rumeno David Popovici (47"92) che ieri sera si è messo al collo la medaglia d'oro nei 200. Nulla da fare per l'altro italiano, Leonardo Deplano, solo 23esimo in 48"82. Un ottimo Alberto Razzetti (1'54"78) precede l'asso francese Leon Marchand (1'55"26) e vola in semifinale nei 200 farfalla con il quarto tempo. Stacca il pass per tornare in gara stasera anche Giacomo Carini, dodicesimo in 1'55"81. La migliore performance è invece quella del primatista mondiale, l'ungherese Kristof Milak (1'53"92). Delusione infine per la staffetta italiana maschile della 4x200 stile libero, fuori dalla finale per soli 20 centesimi. Gli azzurri Giovanni Caserta, Alessandro Ragaini, Carlos D'Ambrosio e Filippo Megli fanno registrare un 7'08"63 che vale il decimo posto in classifica dietro a Giappone e Israele che chiudono ex aequo in ottava posizione (7'08"43). Davanti a tutti la Gran Bretagna in 7’05"11.