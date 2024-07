Paltrinieri, medaglia di bronzo negli 800 stile libero: trionfo Wiffen

PARIGI (Francia) - Alla Defénse Arena di Parigi Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo (quarta medaglia per lui ai Giochi, 2° bronzo) negli 800 metri stile libero chiudendo con 7:39.38. Medaglia d'oro per l'irlandese Daniel Wiffen (7:38.19, record olimpico) bravissimo in volata, argento per l'americano Bobby Finke (7:38.75).

Ai 400 metri Winnington, Wiffen, Finke fanno l'andatura ma Paltrinieri è sempre in scia. Ai 600 metri Wiffen conduce davanti a Greg e a Finke, l'azzurro prova l'attacco ai 150 e prende il comando ai 100 metri con 78 centesimi su Wiffen. Ultimi 50 thriller con volata a tre che vede trionfare Wiffen con l'americano che beffa l'azzurro. Settimo posto per un buonissimo Luca De Tullio con 7:46.16.