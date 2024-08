Barthel, la rivelazione alle Olimpiadi: "Non vedono la famiglia per tre anni"

Olimpiadi, la confessione di Timo Barthel

Dopo la gara, Barthel si è lasciato andare a delle amare considerazioni, condividendo la sua visione sul perché la squadra cinese abbia avuto così tanto successo: "Vivono in un collegio, quattro per stanza. Si allenano per dodici ore. Non sanno nient'altro che tuffi. Non hanno una vita privata come la nostra, dove usciamo con una ragazza o un compagno, mangiamo il gelato, andiamo al ristorante, incontriamo la famiglia. A volte non vedono la famiglia per tre anni. Questa è la differenza tra la classe mondiale assoluta e la nostra performance. Ma la domanda è anche: vuoi avere una vita così per vincere l'oro?". Poi ha aggiunto: "Noi riceviamo 20mila euro per una medaglia d'oro in Germania. Ne vale la pena? Per 20mila euro? E metti tutta la tua vita in attesa? Io lo faccio solo per me stesso. Sfortunatamente, i soldi non hanno alcun ruolo per noi". Le parole dell'atleta tedesco hanno messo ancora una volta in luce la realtà dei sacrifici che molti atleti sono disposti a fare per raggiungere l'eccellenza, ma anche le differenze culturali e personali nelle scelte di vita che accompagnano il cammino verso il successo olimpico.