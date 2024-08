Ceccon, il fenomeno Italia è virale alle Olimpiadi. Non solo per l’oro…

Troppo caldo nelle stanze del villaggio olimpico senza aria condizionata? C’è chi si lamenta e chi invece trova soluzione. L’oro olimpico dei 100 dorso Thomas Ceccon per esempio ha risolto il problema alla sua maniera: asciugamano sull’erba e pisolino all’aperto, sul verde del parco del villaggio olimpico. Il nuotatore azzurro è stato ripreso dal canottiere arabo Husein Alireza che ha postato il video in una storia su Instagram che in breve è diventata virale sui social. Ieri a lamentarsi della mancanza di aria condizionata negli alloggi degli atleti erano stati i suoi compagni di squadra Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella.