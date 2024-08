Manuel Bortuzzo, dal dramma alle Paralimpiadi: "Si chiude un cerchio"

Parigi 2024, le parole di Manuel Bortzzo

Dopo l'annuncio della sua partecipazione alle Paralimpiadi, Manuel ha condiviso un lungo post su Instagram, dove si legge: "Parigi 2024 un pensiero te lo devo.. anche se non è facile parlare di emozioni quando sono tante e non hanno una forma ben definita. Non riesco a non pensare a tutto il percorso fatto, mentale in primis, per desiderare di nuovo il raggiungimento di un sogno che ti è stato tolto. A quegli anni in cui un identità non ce l’avevo più e pensavo che la mia missione personale in questo mondo fosse giunta al capolinea". Ed ancora: "Invece questa convocazione va a tutte quelle volte che ho mentito a me stesso dove fingevo di allenarmi e fingevo di crederci “perché era giusto così”. Va a tutte quelle volte in cui a fine di un allenamento andato male mi dicevo “no io così non lo faccio”. Va a tutte quelle volte in cui sentirmi diverso mi faceva stare male, per poi accorgermi che è grazie al sogno che viviamo tutti con lo stesso cuore.

Non esiste un momento giusto o uno sbagliato esiste solo la volontà di dedicare anima tempo e cuore in qualcosa in cui solo se ci credi davvero puoi riuscire". Concludendo: "Perdere un sogno non è stato facile, riconquistarlo tanto meno. Niente è facile niente è regalato.. a volte, dopo di te, solo il tempo può rimettere le cose al proprio posto, nel mio caso lo ha appena fatto".