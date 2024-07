Olimpiadi, Silipo dà la carica: “Setterosa c’è, non vediamo l'ora di giocare”

"Un pass olimpico arrivato in extremis lo scorso febbraio a Doha (vittoria per 18-12 nella finalina mondiale per il 7/o posto con il Canada, ndr.), ma meritato. Andiamo a Parigi consapevoli di aver fatto un'ottima preparazione forti del fatto di aver raggiunto in questi ultimi due anni ottimi risultati: il bronzo europeo nel 2022 e quello mondiale nel 2023. Questo vuol dire che la squadra c'è. Siamo pronti e non vediamo l'ora di giocare". Così il ct della nazionale femminile di pallanuoto, Carlo Silipo, alla partenza questa mattina con la squadra dall'aeroporto di Fiumicino per Parigi.