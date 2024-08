Furia Condemi sullo scandalo pallanuoto dopo il ricorso Italia respinto: Olimpiadi ancora nel caos

Lo sfogo di Condemi

"Non riesco ad esprimere nessun tipo di emozione per quanto accaduto e mi chiedo cosa possano imparare i bambini da un atto come quello di ieri, in cui la politica è al di sopra dello sport. L'unica cosa di cui sono certo è che, anche se il percorso è molto lungo, la ruota della vita gira per tutti: se ne può stare certi. Siamo italiani e siamo superiori a tutto questo: sempre a testa alta e mani sul cuore. Sono orgoglioso di essere nato italiano: torneremo!", il durissimo sfogo sul proprio account Instagram di Francesco Condemi, espulso dal Var per gioco violento mentre segnava la rete del momentaneo 3-3.