De Giorgi e l'Italvolley no limits: "Ora tutto è possibile"

L 'Italia c'è . Il ritorno dal Canada, sede della seconda settimana di Volleyball Nations League, è dolce, dolcissimo. Gli azzurri mettono in cassaforte il biglietto per i Giochi . Ora è finalmente ufficiale: il ranking non può più riservare sorprese negative. Diciamo la verità, la qualificazione al torneo a cinque cerchi era in dote a Giannelli e compagni sin dalla vigilia della Volleyball Nations League. Il fatto che si fosse mancato il pass diretto nei tornei dello scorso autunno non aveva intaccato la qualità del ranking azzurro che le prime otto gare di questa VNL 2024 (sette vittorie, una sola sconfitta, salutare, contro la Francia) hanno rinforzato al punto che gli azzurri sono risaliti addirittura al secondo posto, strappando di forza e con merito il ticket per Parigi 2024 grazie a un vantaggio di più di 100 punti sulla prima esclusa dai giochi, ancora in corsa, Cuba. Un traguardo, seppur parziale, raggiunto che conferma una tradizione che ci vuole presenti ai Giochi dal 1976, in maniera ininterrotta.

Ai Giochi dal 1976, ma l'oro..

Un traguardo che, in fase di analisi, ha dell'incredibile in una disciplina che vede al via solo 12 squadre con i limiti decubertiniani che devono garantire a tutti i continenti almeno una rappresentante, questo a discapito della maggior qualità di tante nazionali forzatamente escluse. Non per nulla il mantra è sempre stato: «Alle Olimpiadi è più difficile qualificarsi che puntare al risultato». Poi, che l'oro per gli azzurri sia un mezzo tabù, quasi una maledizione con tre finali perse su tre (Atlanta '96, Atene 2004, Rio 2016), beh quello poco conta. Finché c'è partecipazione, c'è speranza.

L'Italia di Ferdinando De Giorgi ce l'ha fatta, con largo anticipo. La Pool di Ottawa è valsa agli azzurri la certezza matematica del volo per la capitale francese, non prima di aver salutato e posato per un click con Leclerc e Sainz, il duo in rosso di rientro da un weekend rosso anche nel bilancio a Montreal.

Le parole di De Giorgi

Proprio De Giorgi, tre titoli mondiali all'attivo da giocatore e uno da allenatore, 330 presenze azzurre, ma nessuna partecipazione da palleggiatore alle Olimpiadi nell’era della generazione dei fenomeni (tanto che l'attuale CT ha sempre scherzato sul fatto che lui c'era nei successi iridati, mentre l'Italia falliva gli appuntamenti a cinque cerchi perché lui non era nella spedizione azzurra) ha riassunto così la soddisfazione per il traguardo: «30 giorni insieme, 23 di trasferta tra Brasile e Canada con la voglia di migliorare come squadra e un obiettivo chiaro. Con orgoglio a Parigi, e la storia continua. L'obiettivo era molto chiaro: non solo qualificarci, ma anche usare questi giorni che siamo stati assieme, un mega ritiro, per creare veramente le fondamenta e le cose importanti da portare avanti per la squadra. Quindi è stato anche un percorso di miglioramento".

Federazione in festa, parla il presidente Manfredi

Un traguardo che vale doppio per il movimento che punta al colpo grosso. Tre coppie nel beach volley, due squadre nei due tornei indoor. Aspettando le azzurre di Velasco, in via Vitorchiano la Federazione festeggia manifestando il momento con le parole del presidente Giuseppe Manfredi: «Siamo davvero felici per aver centrato questa qualificazione che rappresentava il primo grande obiettivo stagionale. A inizio anno sapevamo che gli azzurri erano in un’ottima posizione per ottenere il pass olimpico, ma i ragazzi sono stati bravissimi a chiudere il discorso qualificazione nelle prime due settimane di gioco, grazie a delle ottime prestazioni. Il mio ringraziamento va a questi splendidi ragazzi, così come a tutto lo staff che dal 2021 sta facendo un lavoro eccezionale. Andiamo a Parigi consapevoli di avere una squadra che può competere con chiunque». In attesa della terza settimana di torneo, in quel di Lubiana, gli azzurri secondi nel ranking FIVB si cullano anche la chance di essere una delle tre teste di serie a Parigi.