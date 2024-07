Volley, Gardini e le Olimpiadi di Parigi: "L’Italia ha le carte in regola”

Da "Generazione di Fenomeni" all'Olympiacos: l'intervista a Gardini

Gardini, che cosa si aspetta dalla prossima stagione?

«Abbiamo una buona squadra, con il palleggiatore Travica, ci sono alcuni giocatori interessanti (sloveni, canadesi, iraniani). Puntiamo a crescere e fare bene in ogni competizione. Vogliamo giocare la Champions, ma dobbiamo passare dai preliminari. Ai sedicesimi incontreremo una squadra del Montenegro. Però non potremo allenarci insieme ad Atene fino al 20 agosto, per via delle condizioni climatiche. Però ci crediamo e penso che possa essere una esperienza stimolante».



Ha visto il documentario in tv?

«Mi ha trasmesso sensazioni molto forti. A quei tempo Tofoli aveva comprato una cinepresa. Lo avevamo fatto tutti, ma lui filmava qualsiasi cosa. E quei filmati, con le immagini un po’ sgranate, sono diventati un documento preziosissimo. Ho provato gioia, coinvolgimento, orgoglio. Ho ritrovato le atmosfere e le storie che hanno segnato quel nostro percorso. Anche i momenti brutti, come quella palla che avrebbe potuto essere diversa e darci quell’oro ad Atlanta».



È restato un vuoto per quell’oro mancato?

«È un qualcosa che abbiamo dentro e ogni tanto riaffiora. È una sensazione di fastidio. Però poi razionalizzo e mi rendo conto che abbiamo avuto la fortuna di vivere una stagione straordinaria. Abbiamo preso la maglia azzurra, che era ad un certo livello nella gerarchie del volley di quegli anni, e le abbiamo fatto fare una salto in avanti eccezionale».



Il documentario ha l’ambizione di raccontare l’anima di quel gruppo. Ci può raccontare quell’anima?

«Fu un mix di tante situazioni. Nessuno immaginava di potere fare tanto. Con Velasco gettammo alla spalle il passato e ci concentrammo sul lavoro, imparammo l’attenzione ai dettagli, il senso del sacrificio. Ne scaturì un gruppo di uomini fortemente resilienti che difficilmente accettava la sconfitta».



Ora è nuovamente tempo di Olimpiadi, come vede gli azzurri

«Credo che la squadra abbia una grande occasione per chiudere il cerchio di un percorso che iniziò con noi. Diciamo che ha le carte in regola e il mio augurio agli azzurri è che possano prendere la maglia azzurra e farle fare un altro balzo in avanti. Arriviamo a questa Olimpiade nella condizione migliore. Con due squadre che possono fare centro. Forse la squadra femminile è ancora più forte di quella maschile. Con i maschi poi vedo tantissime similitudini nel percorso. La vittoria all’Europeo a sorpresa, la conferma al Mondiale, la frenata lo scorso anno. Poi quello che mi dà fiducia è aver visto la loro bella reazione alle sconfitte».



Nel torneo maschile Italia e Polonia sono le predestinate per la finale?

«Sono le due squadra che stanno dando il meglio in questi ultimi anni. Ma vedo tante outsider pericolose da considerare. Gli Stati Uniti possono sempre sorprendere, la Francia gioca in casa e sa gestire la pressione. Il Brasile sta vivendo un passaggio generazionale, quindi è più imprevedibile».



Cosa pensa della scelta di Velasco di tornare in campo?

«Ha dimostrato ancora una volta di avere una visione lucida di quello che lo circonda. Ha visto l’occasione di prendere una squadra di alle grande potenzialità che viveva un momento difficile. Credo che sia una bellissima opportunità, con una squadra con tanta qualità. La qualità del volley italiano a queste olimpiadi».