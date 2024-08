Italvolley storica, Giappone rimontato in cinque set dopo 3 match point!

Continua il sogno Olimpico della nazionale italiana di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha sconfitto ai quarti di finale del torneo di Parigi 2024 il Giappone. Vittoria in rimonta per gli azzurri che hanno conquistato la semifinale del torneo al quinto set (20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15 i parziali) dopo essere stati sotto per due set a zero. Per un posto in finale, l'Italia ora affronterà la vincente del match tra Germania e Francia.