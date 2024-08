Italia-Francia: orario, diretta e dove vedere in tv il volley live

Continua il sogno olimpico della nazionale italiana di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi, dopo aver sconfitto in rimonta ai quarti di finale del torneo di Parigi 2024 il Giappone, affronta i padroni di casa della Francia per prendersi un posto in finale. “È un gruppo che può crescere molto, siamo compatti e su questo lavoriamo - aveva detto Fefè dopo l’incredibile trionfo contro il Giappone - Io so che quando arrivano i momenti difficili non mollano, ma tirano fuori qualcosa in più. Spero che gli italiani siano stati orgogliosi di noi”.