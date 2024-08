“Con la testa sott’acqua per tutta la partita”: Italia, cosa non è andato

"È un peccato perché non siamo mai scesi bene in campo, non ci siamo mai accesi, non siamo mai riusciti ad accenderci del tutto, abbiamo sofferto in tutti i fondamentali. Volevamo giocarcela meglio questa partita, anche le facce in campo non erano le solite. Ci bastava un attimo per accenderci ma non abbiamo trovato il modo e l'occasione. Ora dobbiamo pensare che ci giochiamo una medaglia di bronzo alle Olimpiadi che non è da tutti, questo può essere il lato positivo di questa serata. Vogliamo tornare in Italia con una medaglia". Lo ha detto Alessandro Michieletto in zona mista dopo la sconfitta dell'Italvolley nella semifinale olimpica di Parigi 2024 contro la Francia (3-0). "Bisogna fare i complimenti all'avversario, ha giocato una buonissima pallavolo e ci ha tenuto con la testa sotto l'acqua tutta la partita, eravamo un po' all'angolo, non potevamo sbagliare niente, siamo stati anche un po' molli in alcune situazioni e non abbiamo reagito, questa è la cosa che è mancata rispetto ai quarti di finale - ha concluso - Siamo stati sotto dall'inizio alla fine”.

Giannelli: “Bisogna accettarlo”

”Lo spirito non è mancato, sulla mia squadra metto la mano sul fuoco. Lo spirito c'è sempre stato e ci sarà sempre. È una questione tecnica, loro sono stati più bravi di noi, bisogna accettarlo e cercare di far bene la prossima - ha invece detto il capitano Giannelli - Loro hanno giocato meglio di noi, sono stati più bravi in tutti i fondamentali, bisogna accettarlo perché è così. Non è il risultato che speravamo però è quello che ci siamo meritati: sono stati più bravi di noi come noi siamo stati più bravi degli altri nelle altre partite - ha aggiunto - C'è dispiacere, non delusione, in campo abbiamo provato di tutto ma non è bastato. Loro hanno giocato meglio di noi, abbiamo avuto delle occasioni nel secondo set forse e non siamo stati in grado di sfruttarle. La pallavolo è così, c'è dispiacere però bisogna stare con la testa alta e spingere perché c'è una medaglia da conquistare”.

De Giorgi: “Non siamo riusciti a limitarli”

Il commento di Fefè De Giorgi a Sky: "Loro hanno giocato una grande partita. Noi abbiamo fatto fatica a stargli dietro e non siamo riusciti a limitarli e a trovare la chiave. Anzitutto diamo merito a loro. Noi dovevamo trovare il momento per cambiare la situazione ma non ci siamo riusciti. Sono mancate due, tre cose: non abbiamo mantenuto alto il livello mentre loro lo hanno mantenuto sempre altissimo. Adesso la finale per il bronzo non sarà semplice. Dobbiamo avere la capacità di reagire e di rimanere sul presente: c’è in palio una medaglia olimpica”.