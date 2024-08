Velasco da brividi, l’intervista è una lezione di vita. Bernardi in lacrime

"Non abbiamo finito il lavoro, domenica cerchiamo di fare un altro passettino, hanno fatto una partita stratosferica, sono sempre riuscite a mantenere nei momenti importanti quella tranquillità e lucidità che ci ha permesso di regalarci questo sogno". L'ex azzurro del volley Lorenzo Bernardi , oggi assistente del ct Velasco, non è riuscito a trattenere le lacrime per la storica finale raggiunta dall'Italia. "Ero sicuro che avremmo vinto - ha aggiunto Bernardi - questa squadra ha la consapevolezza di potercela fare”.

Sylla: “Tutto vero, non so che dire”

"È tutto vero, non so che dire, sembra un sogno, anzi domenica continueremo a sognare insieme, così suona meglio". Myriam Sylla è gioia pura ai microfoni Rai. "Come ha detto Velasco è una finale olimpica, ma dobbiamo affrontarla come una partita normale, altrimenti sentiamo il peso. Dobbiamo fare bene e ci vediamo domenica, è una partita da giocare". A Sylla ha fatto eco la felicità di Ekaterina Antropova: "Sono felice che si vede il nostro impegno, daremo tutto quello che abbiamo per domenica”.

L’autocritica di Danesi

"Credo che non stiamo ancora giocando al nostro 100%, se riusciamo a vincere 3-0 con Serbia e Turchia che sono tra le più forti al mondo, dobbiamo solo vedere cosa riusciremo a fare quando saremo al 100%. Se non verrà continueremo così, a dare quello che abbiamo, visto che basta - il commento di Anna Danesi a Sky Sport - Sapevamo che sarebbe stata diversa dal girone e ci avrebbero fatto sudare. Ma noi siamo state brave come in tutto il torneo a rimanere lì e saper soffrire un pochino, che è quello che ci aiuterà anche nella finale", ha aggiunto l'azzurra.