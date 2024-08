Italia-Usa volley: orario, diretta e dove vedere in tv la finale live

Appuntamento storico per l'Italvolley femminile, che per la prima volta nella storia scenderà in campo per provare a conquistare la medaglia d'oro nella pallavolo olimpica. Un traguardo raggiunto grazie al successo contro la Turchia nel penultimo atto della competizione, dove le Azzurre si sono imposte in 3 set. Prima ancora, la selezione di Velasco - che ha l'occasione di riscattare la finale maschile di Atlanta '96 persa al tie-break contro l'Olanda - aveva eroicamente rimontato il Giappone, scaldando gli animi dei tifosi e preparando il terreno per una semifinale vinta senza sbavature. Dall'altra parte della rete ci sono ora gli Stati Uniti di Kiraly. Le Azzurre sono pertanto chiamate a indovinare la giusta combinazione di coraggio e ambizione. In palio non c'è soltanto l'oro di Parigi, ma un nuovo capitolo della storia della pallavolo italiana. E comunque vada, il medagliere azzurro si prepara a ricevere la 40ª medaglia di Parigi 2024.