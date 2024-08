Italia, è successo davvero! Storico oro alle Olimpiadi: travolti gli Usa

L'Italvolley femminile scrive la storia: è oro olimpico a Parigi 2024! Un traguardo raggiunto grazie al successo contro gli Stati Uniti grazie ad una partita perfetta chiusa in tre set con un dominio assoluto delle azzurre di Velasco. Il medagliere azzurro si colora con la 40ª medaglia e con il metallo più prestigioso, l'oro numero 12 di questa leggendaria spedizione francese. Si apre un nuovo capitolo della pallavolo italiana, un trionfo davanti agli occhi del presidente del Coni Malagò che ha potuto ammirare le prodezze di Paola Egonu e compagne capaci di annichilire la formazione di Kiraly in 25-18, 25-20 e 25-17. E' tutto vero, l'Italvolley femminile è oro alle Olimpiadi!

Italia-Usa, la diretta

TERZO SET ITALIA! E' ORO OLIMPICO! L'Italvolley femminile è leggenda: 25-17 contro gli Usa!

24-17, primo match point che sfuma sulla schiacciata di Egonu.

Non tengono le statunitensi, l'Italia vola anche con l'ingresso di Antropova: 20-15.

E' ancora super Italia, ma le americane non ci stanno e ricuciono leggermente sull'11-15.

Egonu colpisce, Orro ancora perfetta al servizio e l'Italia scappa: 11-6.

Orro compie due magie, prima in palleggio e poi al servizio, Danesi piazza un muro mostruoso. Sylla affonda nella difesa Usa: doppio break Italia e 9-6.

Equilibrio ad inizio terzo set: 4-4.

SECONDO SET ITALIA! Antropova si riscatta subito, Thompson annulla il primo set point ma è Paola Egonu a chiudere i contri sul 25-20.

Fahr e Antropova feriscono la difesa Usa, un challenge di Kiraly evita il set point: 23-19 per le azzurre.

Bosetti si prende la scena, azzurre a -4 dal secondo set sul 21-16.

Mantiene il vantaggio l'Italia con la schiacciata di Sylla che vale il 18-14.

Muro pazzesco di Fahr, Egonu picchia in attacco: 14-10 Italia.

Sylla ancora spettacolare, Danesi monster block: l'Italia allunga sul 12-9 e coach Kiraly è costretto al timeout.

Sylla inventa e l'Italia allunga sul 7-5. Gli Usa non ci stanno e si rifanno sotto fino all'8-8.

L'Italia recupera a sorpassa con Bosetti al servizio: 5-4.

Iniziano bene il secondo set le statunitensi che con un break si porano avanti sul 3-1.

PRIMO SET ITALIA! Ancora una grande Italia e ci pensa Paola Egonu a chiudere il primo set sul 25-18.

Mostruosa la difesa italiana, 24-17 e set point.

Pausa sfruttata alla grande dalle azzurre che con Antropova ed Egonu tornano ad allungare sul 21-16.

Continua la rincorsa statunitense con l'Italia che mantiene il vantaggio sul 18-15. Velasco chiama il primo timeout del match.

Accorciano di due break le americane che si portano sul 12-16.

In difficoltà gli Usa contro un'Italia agguerrita, il divario resta di 6 lunghezze sul 15-9.

Dominio Italia: Sylla in attacco, muro Egonu ed è 12-6.

Perfette per ora le ragazze di Velasco che mantengono il vantaggio sulle avversarie portandosi sul 10-5 con la potenza di Egonu, la difesa di Sylla e una decisa Bosetti.

Super partenza delle azzurre che scappano subito sul 5-1 costrignendo il coach avversario al primo time out. Statunitensi che hanno anche utilizzato un challenge, ma con esito negativo.

Inizia la prima storica finale olimpica dell'Italvolley femminile contro gli Stati Uniti.

Dove vedere Italia-Usa: streaming e diretta tv

La finale di pallavolo femminile tra Italia e Stati Uniti è in programma domenica 11 agosto alle ore 13. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali Rai 2 e Rai Sport e in pay tv dalle emittenti Sky, Discovery+ ed Eurosport. Sarà oltre modo possibile assistere all'evento in streaming sulle piattaforme Rai Play e Now Tv.