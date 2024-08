Olimpiadi 2024, il portafortuna indossato dalle campionesse azzurre

La nazionale di pallavolo femminile ha scritto una pagina straordinaria nella storia dello sport italiano, conquistando la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Le azzurre, guidate dal leggendario allenatore Julio Velasco , hanno dominato la finale contro gli Stati Uniti, vincendo con un netto 3-0. Un traguardo memorabile che ha segnato un momento di grande orgoglio per l'Italia, poiché mai prima d'ora l'Italvolley era riuscita a superare i quarti di finale in un'edizione olimpica. A contribuire a tale successo è stata anche Paola Egonu , il cui apporto è stato decisivo: la pallavolista ha messo a segno 22 punti nella finale, confermandosi come una delle migliori giocatrici al mondo.

Olimpiadi 2024: l'Italvolley ed il portafortuna indossato alla finale

Il successo delle azzurre ha ricevuto l'apprezzamento unanime anche da tutto il panorama politico italiano, con dichiarazioni di ammirazione provenienti da diverse parti dell'arco parlamentare. Tra le curiosità legate alla finale disputata dalle azzurre, c'è un simpatico dettaglio che ha accompagnato la squadra durante tutto il torneo. Come hanno notato in tanti, le giocatrici italiane hanno indossato delle collanine portafortuna di un noto marchio romagnolo-milanese che è diventato popolare recentemente. Il grazioso monile, indossato anche dalla cantante Angelina Mango durante il Festival di Sanremo, è diventato un simbolo di portafortuna per la squadra. Le collanine sono state scelte in diversi modelli dalle atlete: Myriam Sylla ha optato per la collanina 'Ricordi' e la 'Mini colorata rossa', Paola Egonu e Ekaterina Antropova hanno indossato la 'Mini estate indaco', Alessia Orro ha scelto la 'Mini estate verde', mentre Anna Danesi ha preferito la 'Mini estate acquamarina'. Fin dalla prima partita delle qualificazioni, le collanine hanno accompagnato le azzurre in ogni partita, culminando in una serie di vittorie che le ha portate al successo finale.