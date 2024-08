Pallavolo Italia boom: perché si avvererà la profezia olimpica di Velasco

Subito dopo lo storico trionfo di Parigi, Julio Velasco ha formulato una profezia decisamente corroborante per la pallavolo italiana: "Questa medaglia d'oro si rivelerà un grande volano per l'intero movimento, in termini di promozione e di sviluppo del volley a ogni livello". Parole importanti, scaturite dalla fonte più autorevole, che lasciano prevedere un futuro sempre più roseo per una disciplina in piena età dell'oro. I numeri della federazione lo dimostrano: 365.424 tesserati (280.194 donne; 85.278 uomini); +11 per cento di pubblico nei palazzetti rispetto alla stagione precedente; boom di spettatori in tv (dai 5 milioni 800 mila dell'annata 2021/2022 ai 10.616.999 del 2023/2024) per non dire degli eccezionali risultati di audience registrati da Rai Due in occasione della finale parigina: 5 milioni 500 mila telespettatori (40,3% di share) nel primo pomeriggio della seconda domenica d'agosto.