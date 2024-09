Pellegrini e le ragazze del volley a “Ballando con le stelle”

TORINO - Le passerelle delle ragazze del volley non finiscono mai. Le campionesse olimpiche sabato 28 settembre saranno ospiti della prima puntata di “Ballando con le stelle", la trasmissione di Rai 1 giunta alla diciannovesima edizione. «Quella sera Conegliano e Milano saranno a Roma per la Supercoppa. Finita la partita, le protahoniste verranno da noi! Sarà una grande soddisfazione avere l'eccellenza dello sport italiano"», ha rivelato Milly Carlucci ospite di “Da noi... a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini .

Ma lo sport sarà una costante di “Ballando con le stelle”, visto che una delle concorrenti sarà Federica Pellegrini, al fianco di Angelo Madonia. «La Pellegrini è la bellezza, la classe, l'agonismo ma anche la simpatia. La conosciamo come la 'Divina', ma oggi è anche mamma. È una donna forte, ma anche fragile. E questa è una cosa bellissima», ha aggiunto Milly Carlucci, che non ha nascosto la soddisfazione per il traguardo raggiunto dal programma: "Diciannovesima edizione... un numero impressionante, considerando che nessuno ci credeva all'inizio. All'epoca la danza era intesa come “stacchetto” assolutamente trascurabile nei varietà. Basare tutto un programma su di essa era una grossa scommessa. Ma avevo visto la versione inglese del programma e conoscevo la sua forza: il ballo, sì, ma anche il Vip che non sa ballare e che messo in coppia con un maestro prova a lasciarsi andare».