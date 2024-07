“Italia scippata ancora una volta”: nuova bufera alle Olimpiadi di Parigi

Una sconfitta che scatena le polemiche. Nella boxe non è certo una novità. Si pensi al caso di Clemente Russo alle Olimpiadi di Rio 2016. Ieri è successo a Aziz Abbes Mouhiidine che ha perso l’incontro degli ottavi di finale della categoria 92Kg uomini di pugilato per 4-1, con l’uzbeko Lazizbek Mullojonov. Ma l’operato dei giudici ha lasciato l’amaro in bocca. “Vergognatevi”. Duro sfogo del presidente della Federboxe, Flavio D’Ambrosi, dopo l’eliminazione di Mouhiidine. «Ancora una volta l’Italia è scippata - il suo sfogo in una nota - Pensavamo che il Cio tutelasse i pugili ed evitasse le nefandezze del passato. Niente. Siamo alle solite. L’incontro dominato da Abbes, e perso con un verdetto sciagurato, dimostra che niente è cambiato. Ciò mi induce a fare serie riflessioni sulla mia ulteriore permanenza in questo mondo che ho amato e che amo al di là delle misere posizioni di potere che qualcuno anela. Purtroppo gli sciacalli, anche quelli più anziani, approfitteranno di questa palese ingiustizia e fermeranno anche il cambiamento che a livello nazionale il pugilato lentamente stava realizzando. Sono il presidente e devo rispondere degli insuccessi anche quando non sono a me direttamente riconducibili. Spero che i pugili italiani ancora in gara non subiscano lo stesso oltraggio di Abbes». Il dt azzurro, Emanuele Renzini: «Giornata molto complicata. Nessun commento sul match di Mouhiidine. Penso che tutti abbiano visto come è andata».