Carini-Khelif, il match delle polemiche finisce tra le lacrime: cos’è successo

L'atteso incontro fra Imane Khelif e Angela Carini negli ottavi del torneo femminile di boxe, categoria 66 kg, è durato appena 46 secondi. E' bastato un solo destro sferrato dall'algerina per far desistere l'azzurra e chiedere immediatamente l'interruzione del match su indicazione dello staff tecnico: già dopo qualche secondo, la Carini si era fermata un paio di volte a causa del caschetto non allacciato in maniera corretta.