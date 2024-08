"In bagno mi chiedono se...": lo sfogo di Lin Yu-ting, atleta iperandrogina alle Olimpiadi

La decisione di Lin Yu-ting

Lin ha poi proseguito dicendo che il suo taglio di capelli corto e la sua altezza potrebbero contribuire a queste percezioni errate, ma sottolinea che ha scelto questo stile per motivi pratici legati al suo allenamento. "Se avessi portato i capelli lunghi, avrei dovuto dedicare molto tempo alla loro sistemazione e non avrei avuto il tempo di riposarmi tra la mia routine mattutina e quella pomeridiana. Senza il giusto riposo, come potrei allenarmi duramente?" ha detto la pugile. Nonostante le critiche, la taiwanese non intende cambiare il suo aspetto per evitare questi spiacevoli inconvenienti: "Ai media piace confezionarli in questo modo. Non posso controllarli in questo modo. Dopo tutto, viviamo in una società così libera e democratica. Tutti hanno libertà di parola. Tu puoi dire quello che vuoi, ma io posso anche decidere cosa voglio fare. Non devo assecondare i tuoi stereotipi".