Errigo, emozione Parigi 2024: “È un'Olimpiade speciale, sono felicissima"

"Sono alla mia quarta Olimpiade ed ora anche da portabandiera e da mamma. Pertanto per me è un'Olimpiade speciale. È una grande emozione per me. Sono felicissima". Così Arianna Errigo alla partenza questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino per Parigi. "Mi auguro di salire ancora sul podio. Mi aspetto di godermi la gara, di divertirmi e di dare il massimo. Dopo di che - conclude - se dovesse arrivare il risultato, sarebbe senz'altro molto ma molto più bello".