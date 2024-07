Italia leggendaria nella spada femminile: medaglia d'oro contro la Francia!

Notte d’oro a Parigi! Il quartetto femminile di spada conquista il primo gradino del podio davanti alle padrone di casa, sconfitte con il punteggio finale di 29-30 al termine di una finale di grande intensità. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria arricchiscono così il medagliere azzurro con il terzo oro dei Giochi di Parigi - undicesima medaglia complessiva -. In semifinale, le atlete avevano superato la Cina 45-24, che nella sfida valida per il terzo posto hanno a loro volta ceduto il bronzo al quartetto polacco. Nel minuto supplementare decisiva la stoccata di Santuccio contro Auriane Mallo, fresca vicecampionessa olimpica. È la terza volta che l'Italia sale sul podio olimpico nella spada femminile a squadra, per la prima volta in assoluto sul gradino più alto: fu argento ad Atlanta 1996 e bronzo tre anni fa a Tokyo.