Olimpiadi, è medaglia dall'Italia della spada femminile: in finale per l’oro!

L'Italia della spada femminile è in finale nella prova a squadre dei Giochi olimpici di Parigi 2024 . Le azzurre Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria hanno superato in semifinale la Cina vincendo 45-24. Sarà una sfida tra Francia e Italia la finale per l'oro della spada donne a squadre. Dopo che le azzurre hanno battuto la Cina nella loro semifinale, nell'altra le francesi hanno superato la Polonia 45-39. La finale è prevista alle 20.30.

Le parole delle azzurre

"Sono felice ma non voglio esserlo troppo, dobbiamo ancora lottare con questo pubblico e fate tutti il tifo da casa per noi". Così la spadista Rossella Fiamingo, a RaiSport, dopo la conquista della finale per l'oro contro i padroni di casa della Francia nella prova a squadre di spada ai Giochi di Parigi. "Non voglio accontentarmi, bello tirare davanti a questo pubblico dopo aver vissuto sei anni a Parigi", ha aggiunto Giulia Rizzi. "Ci stiamo giocando l'oro e sono orgogliosa di sostenere le mie campagne, se facciamo il nostro da stamattina sono serena che ce la faremo. Mi sto godendo questo momento", ha proseguito Mara Navarria. "Stiamo facendo ciò che abbiamo detto, stiamo tirando bene, ci stiamo prendendo la nostra rivincita, faremo di questo tifo la nostra forza. E più loro tifano più ci gasiamo", ha concluso Alberta Santuccio.