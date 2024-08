Italia d'argento nel fioretto femminile a squadre: ko con gli Usa in finale

PARIGI (FRANCIA) - L'Italia non riesce a bissare l'oro conquistato nella spada a squadre femminile e deve accontentarsi dell'argento nel fioretto. Le azzurre, che in semifinale avevano battuto il Giappone 45-39 assicurandosi così una medaglia, perdono 45-39 contro gli Stati Uniti. Il quartetto del ct Stefano Cerioni, capitanato da Arianna Errigo e completato da Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, si arrende di fronte alle avversarie Lee Kiefer, Lauren Scruggs, Jacqueline Dubrovich e Maia Mei Weintraub. Sotto di otto, 32-40, la capitana azzurra tenta il tutto per tutto nel nono e ultimo parziale portandosi anche a -4, ma niente da fare: le americane raggiungono quota 45 e chiudono anzitempo la contesa. L'Italia occupa l'ottavo posto nel medagliere e porta a 16 il conto delle medaglie conquistate fin qui a Parigi 2024: cinque ori, sette argenti e quattro bronzi.