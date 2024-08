Italia, medaglia nel fioretto maschile a squadre! Finale contro il Giappone

PARIGI (Francia) - Un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: sara' d'oro o di argento, e arriva dal fioretto a squadre maschile. Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillame Bianchi hanno battuto in semifinale in rimonta gli Stati Uniti 45-38. L'esito è simile a quello del debutto contro la Polonia, con un'Italia che parte contratta e poi si risveglia tra il secondo e terzo assalto.Qui gli azzurri si costruiscono un vantaggio che viene man mano ampliato nel finale, approfittando delle difficoltà di Itkin. La finale per l'oro stasera alle 20.30, al Grand Palais contro il Giappone