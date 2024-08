Olimpiadi, una balena spunta dall'acqua durante la gara di surf: cosa è successo

Le parole di Caroline Marks dopo la vittoria

Nonostante l'interferenza di Hennessy, penalizzata per aver ostacolato Weston-Webb mentre stava affrontando un'onda, la brasiliana ha ottenuto il punteggio più alto della giornata, assicurandosi un posto in finale. La gara per la medaglia d'oro ha visto la statunitense Caroline Marks prevalere su Weston-Webb, conquistando così l'ambita medaglia d'ro e lasciando alla brasiliana l'argento. "Per tutta la tua vita aspetti un momento come questo", ha commentato Marks, radiosa con la medaglia d'oro al collo, esprimendo l'incredulità e la gioia di aver raggiunto il suo sogno. L'incontro ravvicinato con la balena ha reso questo evento sportivo non solo una competizione indimenticabile, ma anche un ricordo straordinario di connessione tra l'uomo e la natura.