Alessio bronzo nel taekwondo! Altro podio azzurro alle Olimpiadi

Simone Alessio conquista la medaglia di bronzo! Il taekwondoka azzurro supera nella finalina di taekwondo classe 80 kg lo satunitense CJ Nickolacs. L'atleta classe 2000 - primo italiano a trionfare nei Campionati mondiali - si impone in 2 round (3-3, 2-1) e porta in dote al medagliere tricolore il 12º bronzo e la 34ª medaglia della spedizione italiana a Parigi. Nel turno precedente, Alessio aveva battuto in 2 round l'uzbeko Jasuberk Jaysunov.