Parigi 2024, Hurkacz annuncia il forfait alle Olimpiadi

Il sogno del numero 7 del mondo, Hubert Hurkacz, di rappresentare la Polonia ai Giochi Olimpidi di Parigi è ufficialmente sfumato. Il tennista ha rimediato un infortunio al ginocchio al secondo turno del torneo di Wimbledon contro il francese Arthur Fils, che l'ha costretto al ritiro ed alllo stop forzato ostacolando l'inizio della sua preparazione in vista delle Olimpiadi. Il polacco ha comunicato la sua scelta sui social , facendo trapelare dalle sue parole tutta l'amarezza nel dover rinunciare ad un evento importante come i Giochi, dove farà ovviamente il tifo per il suo team. Slitta invece l'arrivo a Parigi per Jannik Sinner a causa di sintomi influenzali, la cui partenza era prevista per oggi ma avverrà soltanto giovedì, giorno dei sorteggi per la modulazione del tabellone.

"È stata una decisione difficile": il commento di Hurkacz

La scelta di Hurkacz non è stata assolutamente presa a cuor leggero, con il tennista che sarà costretto a rinunciare alla possibilità di rappresentare la Polonia nel tennis ai Giochi Olimpici. Nel frattempo però prosegue il suo percorso riabilitativo, all'interno del quale sta veicolando tutte le sue forze per tornare al meglio. Ecco quanto dichiarato dal numero 7 della classifica ATP attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: "Voglio ringraziare tutti per gli splendidi messaggi ricevuti. Il supporto mostrato, significa molto per me. La mia riabilitazione procede molto bene e sto facendo continui progressi. Purtroppo, io ed il mio team insieme ai medici abbiamo deciso che sarà meglio che io non partecipi ai Giochi Olimpici di Parigi". Ha proseguito Hurkacz facendo il punto sulla dolorosa scelta a cui è stato costretto a causa dell'infortunio: "È stata una decisione molto, molto difficile perché ho sempre sognato di rappresentare la Polonia alle Olimpiadi, provando a vincere una medaglia con la nazionale ma sfortunatamente la mia salute non mi ha aiutato molto quest'anno. In ogni caso guarderò e tiferò per tutto il team della Polonia, ne osserverò le performance sperando possano portare a casa il maggior numero di medaglie per la nazionale. Vi ringrazio ancora una volta per l'affetto ed i messaggi ricevuti".