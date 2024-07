Pietrangeli bacchetta Sinner dopo il forfait: “Su e giù, come Berrettini…”

"È un peccato, era un papabile per la medaglia d'oro. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo". Così a LaPresse, Adriano Panatta, commenta il forfait di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'assenza di Sinner è un fulmine a ciel sereno, ma Panatta confida nello stato di forma del tennis azzurro: "Non disperiamo, abbiamo la Paolini, la Errani e poi abbiamo anche Musetti che gioca bene, Darderi, senza dimenticare i doppi", ha aggiunto Panatta.