Parigi 2024, ennesimo forfait nel tennis: out anche Rune

Il tennis alle Olimpiadi perde un altro pezzo importante. Dopo l'annuncio ufficiale del forfait ai Giochi da parte di Hubert Hurkacz tramite i social e quello di Sinner a causa di una tonsillite , è arrivato oggi anche lo stop di Holger Rune. Il n.16 al mondo non partirà alla volta di Parigi a causa di un infortunio al polso su cui ha insistito un po' troppo, sottovalutando l'entità del problema. Motivo per cui il danese ha comunicato la sua decisione di non voler correre ulteriori rischi, seguendo i consigli dei medici e rinunciando alla partecipazione alle Olimpiadi di modo da recuperare la miglior condizione per ritornare sul campo.

Il forfait di Rune

Il danese ha comunicato la propria decisione attraverso un video sul proprio account Instagram, con il quale ha reso note le proprie condizioni e soprattutto le motivazioni che si celano dietro il suo stop forzato in vista dei Giochi: "Mi dispiace davvero di non poter gareggiare alle Olimpiadi. Non vedevo l'ora di giocarle". Ha esordito così Rune, soffermandosi poi sull'infortunio: "Ho giocato con dolori al polso sia durante la stagione su terra che per quella su erba; ora devo prendere sul serio le raccomandazioni mediche. Seguirò le Olimpiadi da casa e tiferà per tutti gli atleti danesi. Spero e credo che potremo portare a casa tante medaglie da Parigi". Quello di Rune è l'ennesimo infortunio che alimenta la già lunga lista dei tennisti che non prenderanno parte alle Olimpiadi: Hurkacz e Sinner - insieme al danese - sono gli ultimi nomi aggiunti oltre a quelli già noti da tempo, ovvero Rublev,Dimitrov,Shelton,Korda e Khachanov.