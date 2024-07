Musetti, Paolini e gli altri azzurri: sorteggiato il tabellone delle Olimpiadi

Esordio non facile per Lorenzo Musetti nel torneo di singolare maschile del tennis dei Giochi di Parigi. Il tennista carrarino dovrà infatti vedersela nel primo turno con il beniamino di casa Gael Monfils. Avversario francese, secondo quanto stabilito dal sorteggio, anche per Matteo Arnaldi: si tratta di Arthur Fils. Per Andrea Vavassori c'è lo spagnolo Martinez mentre Luciano Darderi trova invece lo statunitense Tommy Paul. Possibile sfida Djokovic-Nadal al secondo turno. Lo spagnolo farà il suo esordio contro Fucsovics mentre il serbo se la vedrà contro Ebden.