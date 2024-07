Paolini, Olimpiadi al via col brivido. Poi una reazione da leonessa

PARIGI (Francia) - Jasmine Paolini comincia con una vittoria la sua avventura alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul Suzanne-Lenglen la finalista del Roland Garros ha sconfitto la rumena Ana Bogdan (numero 96 al mondo) con il punteggio di 7-5, 6-3 in 100 minuti. Avvio in salita per la tennista azzurra che nel primo set si trova sotto 4-1 con doppio break, Jasmine inizia a carburare e ribalta la partita piazzando un parziale di 6 giochi a 1 per vincere 7-5 la prima frazione. Nella seconda frazione decide il break al 4° gioco poi confermato (salvando palla break) per il 4-1 Paolini. Jasmine non sfrutta 4 palle break al 6° gioco ma nei suoi turni di servizio non concede più nulla. Al prossimo turno Jasmine affronterà la vincente della sfida tra la polacca Magda Linette e la russa Mirra Andreeva.