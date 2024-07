Bronzetti, Cocciaretto ed Errani salutano Parigi 2024: eliminate al primo turno

Out Cocciaretto ed Errani

Rammarico per Elisabatta Cocciaretto sconfitta dalla russa Diana Shnaider (numero 23 al mondo) per 6-2, 7-5 dopo un'ora e mezza con l'azzurra che si era portata sul 5-4 e servizio nel 2° set per allungare la partita prima di subire il parziale dell'avversaria. Fuori anche la quarta italiana presente nel tabellone ovvero Sara Errani che si arrende alla cinese Zheng con un doppio bagel (6-0, 6-0) che non ha concesso diritto di replica alla 37enne emiliana.