Djokovic su Berrettini al posto di Sinner alle Olimpiadi: "Regole non logiche"

PARIGI (Francia) - Matteo Berrettini sta vivendo un gran monento di forma con la vitoria di due tornei consecutivi (Gstaad e Kitzbuhel) risalendo la classifica che oggi lo vede in Top 40. Il tennista romano si gode questi giorni di riposo prima di fare le vakligie e dedicarsi al cemento USA e, quindi, non parteciperà alle Olimpiadi. Infatti la classifica di Matteo al momento di selezionare la squadra era troppo bassa anche per entrare in considerazione per le riserve inoltre, come successo con Andy Murray e Jannik Sinner , tutti i giocatori che si ritirano dal singolare dopo il 19 luglio possono essere sostituiti solo da giocatori che stanno già gareggiando in un altro evento

La polemica di Nole

Novak Djokovic, vincente al debutto contro l'australiano Ebden in 53 minuti, ha pubblicamente espresso il suo disappunto per questa regola della classifica per le convocazioni ai Giochi: "Non capisco davvero le regole, non sono proprio logiche per me. Non penso che sia una buona immagine per lo sport, a dire il vero. C'erano molti giocatori di singolare che avevano un sacco di tempo, che avrebbero potuto essere chiamati a venire. Spero davvero che l'Itf (la Federazione internazionale tennis, ndr) insieme agli organizzatori delle Olimpiadi prendano in considerazione di cambiare questa regola".