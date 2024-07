Djokovic domina Nadal: la sfida tra i giganti finisce in due set

È lunghissima la lista dei precedenti tra Djokovic e Nadal: ben 59 gli incontri tra i due, con 30 successi per il serbo e 29 per l'iberico che, dunque, ha l'opportunità di pareggiare i conti. Una saga infinita che ha vissuto il suo primo e fin qui ultimo atto proprio al Roland Garros: nel 2006 e nel 2022, in entrambe le occasioni ai quarti di finale, ad avere la meglio fu Rafa, che ha portato a casa ben otto delle 11 sfide sulla terra rossa parigina.

Parigi 2024, Djokovic-Nadal: diretta tv e streaming