Nadal sbotta: "Ritiro? Sempre le stesse domande. Ecco quando deciderò"

PARIGI (Francia) - Le Olimpiadi 2024 di Rafa Nadal non sono finite, il tennista spagnolo è stato sconfitto al 2° turno del torneo singolare dal Novak Djokovic ma potrà rifarsi nel doppio insieme a Carlos Alcaraz. Il futuro di Rafa è sempre un tema caldo e anche nella conferenza stampa post partita è tornato in auge con lo spagnolo un po' stizzito ma dando anche un'indicazione: "Quando finirò qui prenderò le decisioni che devo prendere in base, prima di tutto, alla voglia e alle sensazioni che avrò. Quello che dovrò decidere lo deciderò dopo i Giochi - aggiunge - Non posso pensare tutto il giorno a quello che verrà. Sapete che succede? Che ogni volta che vengo qui mi chiedete sempre la stessa cosa e così è difficile recuperare un livello di eccellenza se ogni giorno sto a pensare se ritirarmi o meno. Vengo da due anni molto difficili, con molti problemi fisici, non sono riuscito ad avere continuità e mi sono concesso del tempo in più. Quello che dovrò decidere, lo deciderà dopo".