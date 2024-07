Olimpiadi, Musetti vola agli ottavi: sfiderà Fritz per un posto nei quarti

Le parole di Musetti

"Siamo qui per lottare per una medaglia. Se non ci credessi perché mi sottoporrei a questa fatica?", ha affermato l'azzurro, reduce dalla finale al torneo di Umago, giocata sabato sera, per poi arrivare e giocare ai Giochi di Parigi2024 già domenica. "Contro Navone all'inizio lui faceva molta fatica, servivo molto bene, poi ho accusato tanto il caldo, mai avvertito così a Parigi.In campo, oltretutto, non c'era nemmeno acqua fresca, inspiegabile. Ma ho saputo soffrire, ho aspettato che passasse il brutto momento, ho ripreso in mano il gioco e da quel punto in poi non ho più avuto problemi", ha aggiunto Musetti. "Sono favorevole all'uso delle borracce contro l'utilizzo della plastica, ma almeno l'acqua fresca vorremmo averla quando giochiamo, soprattutto con questo caldo. Comunque, abbiamo battuto Navone e anche l'acqua calda. Fritz vorrà la rivincita di Wimbledon e anche di Montecarlo. Qui non abbiamo mai giocato contro. Tutti e due saremo provati fisicamente, perché abbiamo giocato entrambi tanto nell'ultimo periodo, fortunatamente. Vincerà chi avrà più forza di volontà, io ne ho tanta, speriamo che basti. Credo sia ancora più bello sfoggiare il tricolore quando si vince e si soffre, anche per chi lavora tanto e non riesce a qualificarsi per l'evento. E' un torneo speciale, il tennis non è mai stata una disciplina fondamentale ai Giochi ma abbiamo un movimento così ampio che quest'anno possiamo davvero puntare alla medaglia", ha concluso il tennista toscano.