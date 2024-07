Bufera Ljubicic alle Olimpiadi di Parigi: "Vado via, così è una catastrofe"

"I risultati sono catastrofici. Questa è la realtà, dobbiamo assolutamente assumerci le nostre responsabilità". A dirlo (e a fare un passo indietro) è Ivan Ljubicic, allenatore della squadra francese di tennis, in zona mista dopo l'eliminazione di Corentin Moutet, ultimo transalpino in gara alle Olimpiadi, liquidato in due set dallo statunitense Tommy Paul col punteggio di 7-6, 6-3.