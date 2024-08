Collins-Swiatek, volano stracci a Parigi: “Non ho bisogno delle tue falsità”

"Molte entrano in campo con grande carisma ma in realtà fuori sono tutt’altro". È l'insinuazione di Danielle Collins , reduce dalla sfida contro Iga Swiatek , valida per i quarti di finale del singolare femminile olimpico . Sfida terminata con il ritiro della statunitense al terzo set e vinta dalla polacca con lo score finale di 6-1, 2-6, 4-1. Durante l'incontro, la n. 1 Wta ha ricevuto il sostegno dei propri sostenitori, che la sua avversaria ha forse giudicato oltre i limiti della correttezza. Inoltre, Collins ha colpito Swiatek con la palla nel corso del match. Episodi che non hanno comunque condizionato l'incontro, almeno fino al medical time richiesto dalla n. 9 Wta e al ritiro deciso in occasione del 4º game del 3º parziale. La tennista americana, prossima al concludere la carriera, si è poi lasciata andare a un commento che non concede molti margini di interpretazione circa la tensione creatasi con la sfidante. Le due si sono infatti intrattenute in lungo confronto al termine del match.

Collins: il duro attacco a Swiatek

Queste le parole di Danielle Collins al termine della gara: “Ho detto a Iga che non doveva essere non sincera a proposito del mio infortunio. C’è tanto che succede davanti alle telecamere, molte entrano in campo con grande carisma ma in realtà fuori sono tutt’altro. Io non ho avuto la migliore esperienza in campo, e non ho bisogno che qualcuno non sia sincero verso di me. Ognuno può essere quello che vuole, ma io non ho bisogno di queste falsità“, ha concluslo Collins.