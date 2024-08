Musetti in semifinale alle Olimpiadi! Zverev ko: perché è impresa storica

PARIGI (Francia) - Lorenzo Musetti batte il tedesco Alexander Zverev e vola nella semifinale del torneo di singolare maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. L'italiano vince in due set (7-5 7-5) e prosegue il suo cammino sulla terra rossa francese continuando a coltivare il sogno della medaglia in una spedizione che per il team Italia, come ricordato dallo stesso Musetti, è stata complicata dall'assenza del numero 1 Jannik Sinner. Numero 1 che il 22enne carrarino sta riempiendo di orgoglio con un successo ai quarti di finale che riscrive la storia del tennis italiano: Musetti è il primo azzurro a raggiungere le semifinali in singolo in un torneo olimpico "vero" a distanza di 100 anni dalla medaglia di bronzo vinta, sempre a Parigi, nel 1924 da Uberto De Morpurgo. Poi hanno vinto medaglie ma soltanto "dimostrative" Nicola Pietrangeli, Paolo Cané e Raffaella Reggi. Ora sulla strada verso la finale e la medaglia assicurata uno tra il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.